LIVE: Boeien op Noordzee verlegd voor nieuwe vaarroute

update Zondagse files op A58 richting Bergen op Zoom opgelost

6:52 GOES - Het was zondagavond druk op de A58 tussen knooppunt Stelleplas en knooppunt Markiezaat, in de richting van Bergen op Zoom. Op het hoogtepunt van de drukte heeft er zondagavond rond 18.10 uur negentien kilometer file gestaan.