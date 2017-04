Linsey Knibbeler uit Terneuzen in de race voor de Nederlandse Portretprijs

Linsey Knibbeler vormt met Frank Leenhouts uit Sluis 'het Zeeuwse smaldeel' dat meedraait in de competitie. De Terneuzense is geselecteerd met haar portret 'Okhandi'. Ze maakte de tekening met Oost-Indische inkt en fineliner. Vorig jaar reisde Linsey door Myanmar, het voormalige Birma. Daar gaf ze in Thabarwa Engelse les aan de 8-jarige Okhandi, één van de jongste boeddhistische nonnen. De kunstenares zegt over de tekening: ,,Haar ondeugende, indringende en duizelingwekkende blik was de aanleiding dat ik haar koos voor een schoolopdracht, wat uiteindelijk het portret van Okhandi is geworden.''