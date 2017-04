Leuk werk is belangrijker dan veel geld

Nieuw grof geschut in het Be­vrij­dings­mu­se­um

16:45 NIEUWDORP - Ronduit trots is het Bevrijdingsmuseum Zeeland op haar nieuwste pronkstuk: het geschut van een in de Tweede Wereldoorlog gezonken Duitse mijnenlegger. Het is samen met een documentaire over de berging vanaf nu te zien.