Lerarentekort dreigt nu ook in Zeeland, ondanks krimp

Zeker in de Randstad is al geruime tijd sprake van een lerarentekort. Lange tijd werd gedacht dat Zeeland door de bevolkingskrimp daar niet mee te maken zou krijgen. ,,Die krimp gaat wel door, maar de aanwas van nieuwe leerkrachten is nog lager geworden", zegt Eric Reekers van Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ), dat namens 23 van de 27 Zeeuwse schoolbesturen in het basisonderwijs voor tijdelijke vervanging van personeel zorgt.

,,Het wordt moeilijker om aan tijdelijk personeel te komen. We kunnen nu 15 procent van de aanvragen niet vervullen", zegt Reekers. ,,Dat is meestal een opmaat naar tekorten in vast personeel. Op dit moment is dat nog niet het geval, maar als we de ontwikkeling zien, dan gaat dat wel gebeuren. Daar maken we ons wel zorgen over."

De schoolbesturen zijn in gesprek met de HZ, zegt Reekers. ,,De vraag is: hoe kunnen we meer studenten geïnteresseerd krijgen om de opleiding leraar basisonderwijs te volgen? En hoe kunnen we het voor studenten die daar vandaan komen aantrekkelijk maken om ook in Zeeland te blijven?"

In het voortgezet onderwijs verschijnen ook steeds meer vacatures, die vooral ontstaan doordat oudere docenten met pensioen gaan. ,,Het blijkt lastig te zijn om die vacatures te vervullen", zegt Aart Nobel, hoofd personeel & communicatie bij het Calvijn College en een van de twee voorzitters van het Platform P&O van het Zeeuwse voortgezet onderwijs, mbo en hbo. ,,Een paar jaar geleden ging dat makkelijker. Nu de economie sterk aantrekt, zoeken mensen eerder een weg naar het bedrijfsleven dan naar het onderwijs."

Ook Nobel constateert dat de bevolkingskrimp, zeker op termijn, problemen niet kan voorkomen. ,,Natuurlijk neemt het aantal leerlingen wel af, maar het heft elkaar niet op. Er zit gewoon een gat. Nu er weinig mensen zijn die solliciteren, wordt het lastig om de vacatures te vervullen."