Leerlingen krijgen les in de open lucht

Toch geven leerkrachten slechts 0,5 procent van de lessen in de open lucht, blijkt uit een rapport van DUO Onderwijsonderzoek, in opdracht van IVN en Jantje Beton. Volgens leerkrachten zou een kwart van de lessen buiten plaats moeten vinden, maar daar is in het lesrooster geen ruimte voor. Bovendien is er gebrek aan geschikte materialen.