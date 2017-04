Landelijke partijen richten pijlen op gemeenteraad

Het lijkt nog ver weg. Pas over 341 dagen, op woensdag 21 maart 2018, kiest Zeeland in totaal 281 nieuwe raadsleden. Toch zijn achter de schermen de voorbereidingen al in volle gang. Sterker nog: enkele plaatselijke afdelingen hebben hun lijsttrekker voor volgend jaar al bekendgemaakt.

,,Dat zijn we aan het verkennen. We zitten midden in het proces", zegt Bart van Noord, voorzitter van GroenLinks Zeeland. Hij kan nog niet aangeven in welke gemeenten de partij nog meer gaat meedoen. ,,Daar is het nog te vroeg voor. Maar de positieve energie van de Kamerverkiezingen proberen we door te zetten. We hebben zeker de ambitie om op meer plekken actief te zijn."