Landelijke aftrap techniekcampagne Girlsday in Zeeland

In het Tophuis vindt dan de nationale aftrap van de Girlsday plaats, een jaarlijks terugkerend evenement dat meisjes van 10 tot 15 jaar wil laten zien dat techniek interessant en allang geen vies werk meer is. Manon Janssen, boegbeeld van de Topsector Energie en algemeen directeur van beleidsadviesbureau Ecorys, geeft het startschot voor de Girlsday. Het thema 'groene energie' verklaart de keuze voor de locatie. De meiden leren aan zee van alles over getijde-, zonne- en windenergie.

Mondjesmaat

Meisjes kiezen nog maar mondjesmaat voor technische beroepen. In het vmbo koos afgelopen schooljaar 6 procent van de meisjes voor techniek. Bij jongens is dat 44 procent. Het mbo geeft een bemoedigender beeld: 12 procent van de meisjes volgde een technische opleiding. De jongens zijn nog ruim in de meerderheid: 44 procent koos voor een techniekstudie. Het hbo is met ruim 20 procent vrouwelijke techniekstudenten al jaren stabiel. In het wetenschappelijk onderwijs is sprake van lichte groei (plus 1 procent naar 39 procent).