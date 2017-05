Lamb Weston neemt tak Oerlemans Foods over

Kans op dodelijk ongeval grootst in Zeeland en Drenthe

Na Drenthe is Zeeland de provincie waar de kans op een dodelijk ongeval het grootst is. De afgelopen vijf jaar kwamen 112 mensen om in het Zeeuwse verkeer. Dat komt neer op bijna 3 slachtoffers per 10.000 inwoners.