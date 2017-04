Laadpalen zijn het beste te vinden in Middelburg

Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Over Morgen, dat jaarlijks peilt hoe het staat met de voorzieningen voor elektrisch rijden. Het bureau drukt dat uit in een score tussen 0 en 100. Een score van bijvoorbeeld 30 betekent dat 30 procent van de gemeente klaar is om te voldoen aan de laadbehoefte van bewoners die al elektrisch rijden of dat de komende drie jaar gaan doen.

Middelburg doet het veruit het best van de dertien Zeeuwse gemeenten, met een score van 41. Dat is ook ruim 17 punten hoger dan vorig jaar. Landelijk staat Middelburg op de 57e plaats, van de in totaal 390 gemeenten.

Schouwen-Duiveland heeft de afgelopen maanden een grote stap voorwaarts gemaakt en zag haar score daardoor stijgen van 7,3 naar 31,7. Landelijk is dat goed voor een 89e plaats, 167 plaatsen hoger dan een jaar geleden.

Ook Goes boekte flinke progressie. Dat was hard nodig, want vorig jaar scoorde de gemeente nog ondermaats. Inmiddels is Goes terug te vinden op een 209e plaats, met een resultaat van 16,4. Daarmee staat Goes - net als Vlissingen (16,1) - nog altijd lager dan Tholen en Noord-Beveland, die allebei 20,4 noteren. Ook Borsele scoort, met 17,6, hoger.

Onderste regionen

De overige zeven Zeeuwse gemeenten doen het minder en zakken ook allemaal op de landelijke ranglijst. Zij scoren ook nauwelijks hoger dan afgelopen jaar. Onderaan staan Sluis en Hulst, met respectievelijk 4,8 en 5,7, wat ook landelijk een positie in de onderste regionen oplevert.