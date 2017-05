Heimwee naar Zeeland: een kwart van de jongeren keert terug

POLLMIDDELBURG - Het is een bekend riedeltje: jongeren trekken massaal weg uit Zeeland. Maar klopt dat wel? Niet helemaal. Want één op de vier jongvolwassenen keert binnen zes jaar weer terug. Liefst naar de gemeente of zelfs wijk waar ze eerder woonden. Een van hen is Esther Noteboom uit Heinkenszand.

Onderzoeker Ruben de Cuyper van ZB | Planbureau en bibliotheek van Zeeland is blij verrast. ,,Voordat ik het ging onderzoeken verwachtte ik dat hooguit een op de tien jongvolwassenen naar Zeeland zou terugkomen. Maar het zijn er meer en dat valt me reuze mee.''

Enquete poll Ook in Zeeland kun je carrière maken Eens

Oneens Ook in Zeeland kun je carrière maken Eens (69%)

Oneens (31%)

Dat veel jongeren uit Zeeland wegtrekken, is algemeen bekend. De drie belangrijkste redenen zijn net zo voor de hand liggend als begrijpelijk: studie, baan en liefde. Maar hoeveel van hen komen terug? ZB planbureau zocht het uit op basis van de gemeentelijke basisadministratie, zeg maar de boekhouding waarin gemeenten bijhouden wie waar woont.

,,We hebben gekeken hoeveel van de 21-, 22- en 23- jarigen in de periode van 2003 tot en met 2005 uit Zeeland vertrokken'', legt onderzoeker De Cuyper uit. ,,Dat waren er 2452. Van hen woonden op 1 januari 2016 weer 651 in Zeeland.''

Opvallend detail: twee derde van de mensen keert weer terug naar de wijk of gemeente waar ze woonden. De rest kiest voor een andere gemeente. Met name Middelburg is populair, maar ook Goes, Kapelle en Terneuzen vallen in de smaak.

Liever in Zeeland

Esther Noteboom (23) uit Heinkenszand heeft het leven in de Randstad een kans gegeven, maar ze keerde terug naar de gemeente Borsele; nog vóór ze haar diploma had gehaald. ,,Den Haag was leuk als student, maar uiteindelijk woon ik liever in Zeeland", zegt ze.

Esther groeide op in 's-Heer Arendskerke en ging voor haar opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening op kamers in Den Haag. ,,Ik woonde middenin het centrum, in een flat naast het treinstation en een tramhalte", vertelt ze. ,,In eerste instantie dacht ik nog dat ik er misschien na mijn afstuderen wel wilde blijven. Maar daar kwam ik na een jaar al op terug. De grote stad was leuk voor even, maar die drukte en chaos wilde ik niet voor de rest van mijn leven." Met name als het mooi weer was, kreeg Esther soms een tikkeltje last van heimwee. ,,Zat ik daar in mijn kamertje op negentien hoog, zonder balkon. Dan dacht ik wel eens: 'Was ik maar in Zeeland, dan kon ik lekker in de tuin zitten'."