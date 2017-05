Kustprovincies bezorgd over historische wrakken

De vijf provincies maken zich zorgen over de honderden historische scheepswrakken die langs de Nederlandse kust op de bodem liggen. De unieke onderwatervindplaatsen worden bedreigd door natuurlijke erosie, schrijven ze aan Bussemaker. Hierdoor dreigt veel erfgoed voorgoed te verdwijnen. De provincies roepen het Rijk op om zich in te zetten voor een beter beheer van het maritiem erfgoed.

Ze willen dat het Rijk waardevolle en bedreigde scheepswrakken in beeld brengt en de waarde van de vindplaatsen bepaalt. Op basis daarvan kan dan beoordeeld worden of er verder (gravend) onderzoek nodig is om historisch waardevol materiaal veilig te stellen. Daarnaast zijn er maatregelen nodig om de wrakken op de zeebodem (in situ) te beschermen. Hoeveel geld daarvoor nodig is, geven de provincies niet aan, maar volgens NRC Handelsblad zou het om 3 miljoen euro gaan.