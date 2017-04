Krukels mie krentenbrood, dát is Pasen

ZIERIKZEE - Natuurlijk staan er met Pasen ook eieren op tafel bij Heleen van den Bos. ,,Een eitje hoort erbij toch?'', glimlacht ze. Maar het is zeker niet waar de Zierikzeese zich op verheugt. ,,Weet je wat Pasen voor mij is? Krukels mie krentenbrood. Oh, wat ben ik blij dat het Pasen is.''

Op Schouwen-Duiveland, Tholen, Sint-Philipsland en in Yerseke houden velen nog een oude Zeeuwse paastraditie springlevend.

Heleen van den Bos weet niet anders dan dat de alikruiken, zoals de schelpdiertjes ook worden genoemd, met Pasen op tafel staan. ,,Och, krukels met krentenbrood is zo lekker. Al kan ik me voorstellen dat iemand die niet uit Zeeland komt denkt van ‘bah, in Zeeland zijn ze gek geworden'.’’

Uiteraard zijn de krukels te koop bij de visboer, maar de echte liefhebber raapt ze zelf. Daar heeft Van den Bos geen tijd voor. ,,Maar mijn ouders rapen ze nog steeds zelf. Ze doen dat gewoon hier aan de Zeedijk in Zierikzee, of in Ouwerkerk.''

Dat is pas het begin van het werk. Want voordat je ze kunt koken, moeten ze grondig worden schoongemaakt. ,,De krukels gaan in een emmer zoet water, zodat de diertjes hun ingewanden schoon 'spugen'. Daarna koken mijn ouders ze en gaat er peper bij.''

Direct op 1ste paasdag komen de zeeslakjes op tafel. ,,Bij de brunch. Deze keer bij mijn zus. Onze ouders nemen de krukels mee. Op het krentenbrood smeer ik dan roomboter, krukels erop en genieten maar.’’

Het klinkt eenvoudig. Maar er komt meer kijken bij het uit de schelp pulken van krukels dan het pellen van een kippenei. ,,Eerst haal je met een naald het ‘beschermhoedje’ van de schelp. Daarna prik je de krukel aan de naald en haal je die eruit. Vroeger plakten mijn zus en ik die hoedjes op ons gezicht. Net alsof we heel veel moedervlekken hadden'', lacht ze.

Wat er zo lekker aan is, herhaalt ze de vraag. ,,Het is in elk geval de combinatie van het zoete brood en de pittige krukel. Het is gewoon een lekker dingetje!’’