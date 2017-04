Krijgt Zeeland vandaag zijn miljoenen?

Zeeland geen onbekend terrein voor nieuwe burgemeester Borsele

8:30 HEINKENSZAND - Hij heeft Zeeuwse roots, is een liefhebber van muziek en houdt van uitdagingen in het werk. Dat laatste zal toekomstig burgemeester Gerben Dijksterhuis vast vinden. Van Zeewolde naar Borsele is een wereld van verschil.