Krijgt de Oosterscheldekreeft nou hulp of niet?

In een brief aan de Tweede Kamer schreef Schultz onlangs dat de dijken bij Burghsluis, Zierikzee en de Schelphoek onder water een laag breuksteen krijgen. Kreeften krijgen daardoor leefgebied terug. Dat is nodig nadat Rijkswaterstaat in 2014 verkeerd materiaal gebruikte bij het versterken van de dijken (vooroevers). In plaats van grove staalslakken is fijn zeegrind gestort. Het is geen materiaal waar kreeften zich graag op of in vestigen, erkende Schultz. Daarop besloot ze dat op het in 2014 en 2015 gestorte grind een laag breuksteen moet komen.