Kort geding tegen Gereformeerde Gemeente wegens 'valse beschuldiging'

De man spant een kort geding aan omdat het niet lukt via de kerkelijke weg tot een oplossing te komen. Volgens zijn verweerschrift sprak hij eind vorig jaar als kerkenraadslid predikant Gerrit Bredeweg aan. Want het gevoerde beleid van deze dominee zou niet in overeenstemming zijn met de Bijbel. Tijdens dat gesprek eiste de dominee, aldus het verweerschrift, dat de inwoner zich onvoorwaardelijk zou committeren aan het pastorale beleid of zou stoppen als kerkenraadslid. Dat was voor de man reden per direct zijn functie neer te leggen