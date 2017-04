Koningsdag wordt net als vorig jaar behoorlijk koud

Voor de vroege vogels kan wat extra kleding zeker geen kwaad. In het binnenland zal het kwik rond zonsopkomst namelijk dicht bij en plaatselijk zelfs iets onder het vriespunt liggen. In de middag is het uiteraard een stuk milder, maar ook dan zijn de temperaturen met 9 tot 11 graden aan de magere kant. De zonnige perioden maken echter veel goed. Wel vallen er verspreid over het land enkele regen- of hagelbuien. Later op de dag wordt het in het noorden bewolkt en valt daar af en toe regen.

Volgens het langjarig gemiddelde wordt het rond deze tijd een graad of 16 in de middag en 5 graden ’s nachts. Het is duidelijk dat we daar ruim onder zitten. Echter is het in het verleden nog een stuk kouder geweest op 27 of 30 april. De koudste 30e april was in 1929. Toen werd het op het KNMI-hoofdstation in De Bilt niet warmer dan 7,7 graden. De koudste 27 april ooit gemeten viel in het jaar 1985. Toen werd het slechts 7,4 graden. Ook wat de minimumtemperaturen betreft komen we niet in de buurt van recordwaarden. Op 30 april 1954 noteerde De Bilt zelfs -2,5 graden.