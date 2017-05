‘Koffie is mijn beste vriend in de examentijd’

Hoe laat ben je vanmorgen opgestaan?

,,Acht uur stond ik op, negen uur begon ik met leren. Dat heb ik woensdag -bij mijn eerste examen- ook gedaan. Het liefst zou ik langer uitslapen, maar dit is wel te doen.”

Wat zei je moeder tegen je, toen je vanochtend van huis ging?

,,Ik heb haar niet meer gezien, maar ze stuurde een berichtje waarin ze me heel veel succes wenste. Heel mijn familie leeft met me mee. Ook mijn zussen wensten me veel succes toe via een berichtje, net als mijn neven en nichten in de familie-whatsappgroep. Het is leuk om te merken dat iedereen er interesse in heeft hoe mijn examens gaan.”

Hoe vaak ben je naar de wc geweest?

,,Niet. Ik zorg dat ik dat ervoor doe. Tijdens het examen gingen vier anderen wel naar de wc, maar ik denk dat het mij uit mijn concentratie zou halen.”

Welke muziek luister je tijdens het studeren?

,,Ik luister geen muziek tijdens het leren. Dat deed ik anders ook nooit. Zonder muziek kan ik me beter concentreren, ik denk dat het me teveel zou afleiden.”

Wie of wat is je beste vriend tijdens de eindexamens?

,,Koffie! Ik drink drie of vier kopjes per dag. Het geeft me een reden om even iets anders te doen. Je kunt je toch niet de hele tijd concentreren. En het helpt me ook om weer terug te komen in mijn concentratie.”

Wat ga je in elk geval níet onthouden van M&O?

,,M&O bestaat uit veel regels en formules, die dingen zullen wel vervagen. Ik vind vooral micro-economie interessant, dat onderdeel zal ik dus wel onthouden. Hierna ga ik geschiedenis en economie studeren aan het University College Roosevelt in Middelburg. Daar heb ik heel veel zin in. Maar eerst nog even slagen.”

Wie stuur je als eerste een whatsappje na je examen? En wat schrijf je?

,,Mijn moeder en mijn oma -want mijn oma vraagt ook altijd naar mijn examen. Ik schrijf hen dat mijn examen goed is gegaan en dat ik thuis gelijk de antwoorden ga controleren. Aan mijn moeder vraag ik ook wat we gaan eten.”

Welk cijfer moet je halen voor dit examen voor een voldoende op je eindlijst? En is dat gelukt?

,,Ik sta nu een 7,5. Het liefst haal ik een 8 op mijn eindlijst, dus ik hoop op een 7,5 voor mijn examen. Om een voldoende te staan moet ik volgens mij minstens een 4,5 halen. Dat moet dus wel lukken.”

Welke leraar ga je missen als je van deze school af bent?

,,Dat is een lastige vraag, want ik kan het met veel leraren goed vinden. Mevrouw De Munck van Grieks zal ik wel missen. We zaten daar altijd maar met zijn vieren in de les, dat was gezellig. Mevrouw De Ridder van M&O en mevrouw De Munck van geschiedenis zal ik ook missen. En meneer Hageman van Duits. Hij coördineerde de leerlingenraad, daar zat ik ook in. School op zich zal ik niet zo missen, maar mijn klas en mijn leeftijdsgenoten wel.”