Klaver krijgt steun van Zeeuwse GroenLinks'ers

MIDDELBURG - Ze zijn teleurgesteld dat hun partij geen deel gaat uitmaken van de regering, maar vier prominente leden van GroenLinks in Zeeland steunen Jesse Klaver in zijn principiële houding in het migratievraagstuk.

,,Ik ken niet alle ins en outs, maar ik snap dat Jesse Klaver onze principes overeind wilde houden'', zegt Gerwi Temmink, fractievoorzitter GroenLinks in Provinciale Staten na het mislukken van de formatiebesprekingen. ,,Er is een ondergrens. Bovendien gaat het ook over internationale afspraken en een internationaal vluchtelingenverdrag. Het gaat er niet alleen om of de vluchtelingenkampen veilig zijn, maar ook of vluchtelingen perspectief en toekomst hebben in de landen waar ze worden opgevangen. Wij willen het niet op ons geweten hebben dat jonge vluchtelingen kinderarbeid moeten doen in plaats van dat ze onderwijs krijgen. Dat vind ik tenminste.''

Niet terecht

Niels van den Berge, nummer 18 op de GroenLinks-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, had goede hoop dat de vier partijen er uit zouden komen toen de onderhandelingen een tweede ronde ingingen Hij vindt het ‘heel begrijpelijk’ dat Klaver niet akkoord is gegaan met het voorstel rond migratie. ,,We zaten aan tafel met partijen die er op uit waren om zo veel mogelijk vluchtelingen buiten de deur te houden.''

Hans van Hage, voorzitter GroenLinks Zeeuws-Vlaanderen, vindt het niet terecht dat zijn partij het verwijt krijgt onbuigzaam te zijn in het migratievraagstuk: ,,Als het nog maar ging om het laatste stukje van het migratievraagstuk, waarom dat zo bezwaarlijk was voor andere partijen om een stukje op te schuiven. Jesse Klaver is nu de gebeten hond, maar hij heeft groot gelijk dat hij vasthoudt aan de ondergrens van onze principes. Het bevreemdt me dat er gewoon een of twee partijen ontzettend niet-sociaal zijn naar vluchtelingen toe."

Klimaatmaatregelen

Temmink: ,,Natuurlijk hadden wij heel graag onze plannen voor het klimaat en het verminderen van inkomensverschillen gerealiseerd, maar je kunt het ene principe niet inruilen voor het andere. GroenLinks is er niet voor de grens open te zetten voor alle vluchtelingen. Van economische vluchtelingen vinden wij gewoon dat ze terug moeten. Ik hoop dat mensen zich realiseren hoe urgent klimaatmaatregelen zijn. De wereld wacht heus niet op de formatie in Nederland. Als we niet snel maatregelen treffen voor een beter klimaat, kunnen we in no time miljoenen klimaatvluchtelingen verwachten. Dat wordt wel eens vergeten."