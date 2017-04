Klanten Delta boos om schrappen Eurosport en Discovery

Facebook

Hoeveel meer kan Van der Hulst niet zeggen. ,,Dat is contractuele informatie. Maar het aanbod staat niet in verhouding tot de gebruikelijke prijzen in de markt. Bovendien blijkt uit landelijk kijk- en luisteronderzoek dat Discovery een marktaandeel heeft van 0,6 procent. Terwijl Fox Sports juist heel populair is. Daarom hebben we besloten de zenders van Discovery Networks te schrappen en Fox in het standaard pakket op te nemen.''

Frustrerend

,,Wij hebben er alles aan gedaan om met Delta tot een nieuwe overeenkomst te komen, maar helaas is dat niet gelukt'', zegt Anja van Ginhoven, woordvoerder van Discovery Networks Benelux, waar onder meer ook Eurosport 1 onder valt. ,,Ook wij werden vanochtend verrast door het bericht van Delta dat onze zenders vanaf volgende week definitief uit het pakket worden gehaald. We realiseren ons dat dit vooral voor onze Zeeuwse kijkers ontzettend frusterend is, vooral omdat we de afgelopen jaren enorm hebben geïnvesteerd in onze zenders met veel nieuwe series en exclusieve sportrechten. Voor de sportfans is het helemaal vervelend, zeker midden in het MotoGP-seizoen en met de Giro d’Italia voor de deur, die exclusief live bij ons te volgen is. Zeeland telt vele tienduizenden wielerfans. We zijn dan ook aan het kijken hoe we hen tegemoet kunnen komen. Overigens blijft wat ons betreft de deur gewoon open staan om met Delta verder te praten over een nieuwe overeenkomst.”