Kinderhulp zoekt gastouders in Zeeland

Grote brand op zolder City2Beach Hotel in Vlissingen

14:43 VLISSINGEN - Op de zolder van City2Beach Hotel aan de Badhuisstraat in Vlissingen is maandag aan het eind van de ochtend brand uitgebroken. De grote brand ontstond tijdens dakbedekkingswerkzaamheden. Rond 13.55 uur is het sein brand meester gegeven.