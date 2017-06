Kinderen in Zeeland minst vaak naar de dagopvang

VLISSINGEN - De Belastingdienst keerde in 2016 voor 823.000 kinderen kinderopvangtoeslag uit; in 2015 ging het nog om 764.000 kinderen. In Zeeland en Friesland wordt het minst intensief gebruikgemaakt van dagvang. In de provincie Zeeland brachten kinderen in 2016 gemiddeld minder dan 600 uur door in de dagopvang.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag heeft gepubliceerd. De buitenschoolse opvang (BSO) ving vorig jaar 441.000 kinderen op, de dagopvang 437.000 kinderen.

Het gaat om formele opvang in een kindercentrum of via een geregistreerd gastouderbureau. De stijging van het aantal kinderen in de dagopvang wordt deels verklaard door de omvorming van peuterspeelzalen naar kinderopvanglocaties.

Zo’n 542.000 ouders of verzorgers ontvingen in 2016 toeslag voor de opvang van in totaal 823.000 kinderen. Sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 lag het aantal toeslagontvangers niet zo hoog. Gemiddeld ontvingen zij 3.760 euro, 340 euro meer dan in 2015. Ouders betalen gemiddeld een derde van de opvangkosten, gemiddeld bijna 1 800 euro per jaar.

Dagopvang