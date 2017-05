Kibbeling instapmodel voor beginnende viseter

Als vakdocent vis leidt Adriaan van Moort uit Wilhelminadorp jonge mensen op tot visspecialist, maar via zijn viswinkel in Goes heeft hij afgelopen maand nog jongere mensen geleerd om vis te eten. Dat is nodig, want de visconsument vergrijst, is zijn constatering.

Al wonen ze dicht bij de zee, ook veel Zeeuwse kinderen eten geen of nauwelijks vis. Het blijft voor de meesten bij een sporadische visstick uit de diepvries. Overigens vormen de jonge Zeeuwen geen uitzondering in ons land, want slechts een op de vijf Nederlanders eet meerdere keren per week vis. Van Moort deelde daarom via de basisscholen 2.500 bakjes uit in de vorm van een oranje visje. De hele maand april konden de kinderen die laten vullen met kibbeling bij zijn viskiosk 't Beste Maatje.

Kibbeling is het instapmodel voor de beginnende viseter. Aan de in beslag gefrituurde stukjes is kop noch staart te ontdekken. Van de vis is niets meer te zien. ,,Kibbeling is een mooi product om kinderen te laten wennen aan vis. Om daarna op ontdekking te aan en onze Noordzee-vis, haring of zalm te proberen'', zegt Van Moort, die ook de viskiosk op de Koningsbrug in Middelburg heeft.

Een rauwe, duidelijk nog als vis herkenbare delicatesse als haring is inderdaad iets voor de gevorderde visconsument. ,,En het zijn vooral ouderen die deze soort eten'', is de ervaring van Van Moort.

De actie was een succes, zegt de visspecialist: ,,We kregen volop enthousiaste reacties, want het belang van gezonde voeding is ook voor veel basisscholen een hot item.''

Zo'n 1.500 kinderen kwamen een of meerdere keren naar de winkel in Goes voor kibbeling. ,,Ze vonden het superleuk om hun bakje te vullen.'' Een mooie bijkomstigheid voor Van Moort was dat de ouders meekwamen en ook voor zichzelf een visje mee naar huis namen. De actie was volgens Van Moort wel een dure grap die gelukkig voor hem mede mogelijk werd gemaakt door zijn leverancier, haringinleggerij Koelewijn.