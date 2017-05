Kerkenraad Kruiningen ziet af van hoger beroep

KRUININGEN - De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Kruiningen zal geen hoger beroep instellen tegen het vonnis van de rechtbank in Middelburg. ,,En daar wil ik het bij laten", zegt advocaat Peter den Boef, die de kerkenraad bijstaat in het conflict tussen dominee Gerrit Bredeweg en kerklid Henk Jansen.

Begin mei oordeelde de rechter dat het kerkrecht onzorgvuldig toegepast was. Beschuldigingen aan het adres van Henk Jansen waren niet onderbouwd, de straf- en tuchtmaatregelen tegen hem waren dus niet terecht en moesten onmiddellijk teruggedraaid worden. De zaak trok landelijk belangstelling, omdat een wereldlijk rechter zich uitsprak over de toepassing van het eigen kerkrecht en procesrecht van de kerk.

Den Boef gaf na de uitspraak aan dat hij de kerkenraad zou adviseren in hoger beroep te gaan. "Ik ga ervan uit dat de maatregel wordt ingetrokken maar ik wil aan een hogere rechter vragen wat ze vinden van dit vonnis. Er is hier ingegrepen op een manier die niet terecht was. Het oordeel van de rechter is te kort door de bocht", zei hij toen. De kwestie is besproken in de classisvergadering van 17 mei. Het advies van Den Boef wordt niet opgevolgd.

Advocaat Arjan Klaassen, die Henk Jansen bijstaat, noemt dat besluit 'verstandig'. "Dat betekent dat het klaar is en de focus weer ligt op de kerkelijke weg. Ik denk dat het alleen maar onnodig en complicerend was geweest als het hoger beroep was doorgezet. Het zal geen verbazing wekken dat dit geruststellend is voor mijn cliënt, met name vanwege de belasting die deze zaak voor hem persoonlijk betekent."

Wat nu? Klaassen: "De kerkenraad zit vast aan het vonnis. Dat betekent dat verder richting de kerkgemeente en de heer Jansen geen uitspraken of beschuldigingen meer gedaan mogen worden over seksueel misbruik. Aangezien ook de sancties ingetrokken waren en blijven, betekent dit eigenlijk dat de zaak is afgedaan."

Eén van de tuchtmaatregelen hield in dat Jansen geen kerkelijke functies meer kon vervullen. De Kruiningse uienhandelaar was 24 jaar lid van de kerkenraad. Dat wordt niet zomaar teruggedraaid, geeft Klaassen aan. ,,Mijn cliënt is nu niet automatisch weer diaken. Hij kan pas weer ambtsdrager worden als hij wordt voorgedragen en als de leden hem kiezen. Dat soort verkiezingen komen pas weer voorjaar 2018 aan de orde. En dan is nog de vraag of hij kandidaat gesteld wordt en of hij weer in het ambt hersteld wíl worden.”