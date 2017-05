Kans op dodelijk ongeval het grootst in Zeeland en Drenthe

VLISSINGEN - Na Drenthe is Zeeland de provincie waar de kans op een dodelijk ongeval het grootst is. De afgelopen vijf jaar kwamen 112 mensen om in het Zeeuwse verkeer. Dat komt neer op bijna 3 slachtoffers per 10.000 inwoners.

In Drenthe is dat nog iets hoger: 3,2. Beide provincies vallen daarmee duidelijk uit de toon bij de rest van het land. In Zuid-Holland en Utrecht is het aantal verkeersslachtoffers relatief het laagst. In Zuid-Holland zelfs drie keer minder dan in Drenthe.

Nieuwe cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte dinsdag nieuwe cijfers bekend. Volgens het CBS verongelukten vorig jaar in Zeeland 22 mensen, één meer dan in 2015. Met 33 slachtoffers was 2014 een duidelijk negatieve uitschieter, net zoals 2008 en 2010.

Het CBS heeft eveneens gekeken naar het aantal verongelukte automobilisten afgezet tegen het aantal gereden kilometers per provincie. Ook dan springen Zeeland en Drenthe er negatief uit. In Zeeland kwamen de afgelopen vijf jaar 41 automobilisten om het leven, terwijl er 2,5 miljard kilometers werd gereden. In Drenthe was dat 63 fatale auto-ongevallen op 3,7 miljard kilometers.

Boven 80 jaar

Bijna een kwart van de verkeersdoden in Zeeland is boven de 80 jaar. Volgens het CBS verongelukten in de periode 2012-2016 in totaal 25 80-plussers in de provincie. Dat is 22 procent van het totaalaantal slachtoffers. Ook in de andere provincies is het aandeel van die leeftijdsgroep groot, maar niet zo groot als in Zeeland.

Verder komen relatief veel mensen tussen de 30 en 50 jaar in het Zeeuwse verkeer om het leven. Onder de verkeersdoden in de provincie zijn naar verhouding weinig jongeren.

Verschil

De cijfers van het CBS komen niet helemaal overeen met die van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Dat noteerde bijvoorbeeld afgelopen jaar 20 verkeersdoden, terwijl het CBS het op 22 houdt.

Het ROVZ past de cijfers regelmatig aan, als bijvoorbeeld later uit onderzoek blijkt dat een ongeval is ontstaan doordat iemand onwel is geworden. Dan wordt iemand niet meer als verkeersslachtoffer geteld.