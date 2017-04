Kans op 19 Zeeuwse PVV-raadsleden

De partij heeft woensdag duidelijk gemaakt dat zij in vijf van de dertien Zeeuwse gemeenten in 2018 wil deelnemen aan de verkiezingen: Sluis, Terneuzen, Hulst, Vlissingen en Tholen.

Tweede

Die keuze is vooral ingegeven door de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. De PVV deed het goed in die vijf gemeenten en werd daar telkens de tweede partij, in Tholen na de SGP en in de andere vier na de VVD.

In totaal vergaarde de PVV in die vijf gemeenten 16.973 stemmen. Naar verhouding de meeste steun kreeg de partij in Hulst (18,0 procent), gevolgd door Terneuzen (17,4 procent), Sluis (16,9 procent), Vlissingen (15,6 procent) en Tholen (15,5 procent).

Negentien raadsleden

Als in maart 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen het aantal PVV-stemmers vergelijkbaar is, zou dat in totaal 19 Zeeuwse PVV-raadsleden opleveren: 5 in Terneuzen, 4 in zowel Hulst als Vlissingen en 3 in zowel Tholen als Sluis.