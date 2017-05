Kampioens-tattoo Feyenoord: Marnix uit Middelburg heeft 'm al

MIDDELBURG - Marnix Israël weet het zeker: ,,Zondag wordt het een fantastisch feest in Rotterdam.” Een paar weken geleden liet hij al het jaartal 2017 op zijn arm zetten, onder zijn Feyenoord-tatoeage. ,,Het maakt me bijzonder trots dat ik zondag in Rotterdam die tatoeage aan iedereen kan laten zien. Zo van: ‘kijk, ik heb ‘m al!’”

De Middelburger kijkt de wedstrijd op groot scherm in het centrum van Rotterdam, samen met zijn vrouw Angelique en zijn zoon Remco. De hotelovernachting is ook al geboekt, want maandag wil Israël bij de huldiging zijn op de Coolsingel.

De Feyenoorder krijgt al kippenvel als hij eraan denkt. ,,Ik ben al anderhalve week gespannen. Dit maakt zo veel emoties los. Het is achttien jaar geleden! Feyenoord is altijd de underdog. Ik kreeg als fan soms veel over me heen. Alle ups en downs heb ik meegemaakt. Ik doe alles voor die club. Ik ben een volwassen man, maar ik vind het lastig om hierover te praten. De bekerwinst van vorig jaar was mooi, maar het landskampioenschap is het ultieme.”

En mocht het toch niet lukken? ,,Dat is geen scenario waar ik over nadenk. Ze staan al het hele seizoen bovenaan. Ze staan vier punten voor met nog twee wedstrijden te gaan. Dit wordt gewoon appeltje-eitje. Het lijkt me veel erger als ze een week later pas kampioen worden. Dan kunnen we namelijk niet bij de huldiging zijn.”