Kamer dwingt staatssecretaris tot stellingname voor elektrisch vissen

Het parlement deed dat woensdag in een motie die was ingediend door de ChristenUnie en mede ondertekend was door CDA, SGP, VVD, PVV en D66. Van Dam wil zich eigenlijk van stemming onthouden , maar de Tweede Kamer vindt dat Nederland met een tegenstem een krachtiger anti-geluid laat horen.

De Europese ministers van Visserij stemmen donderdag over de verordening, die zo goed zeker als goedgekeurd zal worden. In de verordening is geregeld dat de beslissing over het al dan niet toestaan van elektrisch vissen ofwel pulsvisserij zal worden overgelaten aan het regionaal overleg van Noordzee-landen.