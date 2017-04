Jongeren verkiezen plezier in werk boven geld

Liever een ton per jaar voor een saaie baan, of een modaal inkomen voor een leuke job? Voor veel jongeren is de keuze makkelijk gemaakt. Zij vinden plezier in hun werk belangrijker dan een topsalaris.

Maar liefst zeven op de tien jonge Nederlanders verkiest een leuke baan boven veel geld. Dat blijkt uit een internationaal arbeidsonderzoek door uitzendbureau YoungCapital en Universiteit Utrecht dat gisteren werd gepubliceerd. Ze ondervraagden 3.721 jongeren tussen de 17 en 36 jaar uit acht Europese landen.

Geen financiële verplichtingen

Jisca Mannessen, intercedent bij Actief Werkt! Terneuzen herkent het beeld dat wordt geschetst. ,,De jongere generatie hecht meer waarde aan een goede werksfeer, leuke collega's en een leuk bedrijf", zegt ze. ,,Ouderen vinden dat ook wel belangrijk, maar die zitten vaak met financiële verplichtingen."

Daar voegt Sabine Weeda van TempoTeam Goes aan toe dat het ook per vakgebied verschilt. ,,Niet in elke branche liggen de vacatures voor het oprapen. Sommige mensen moeten blij zijn met elke baan die ze kunnen krijgen."

Contract voor bepaalde tijd

Quote Jongeren willen zich vrij voelen en alle opties openhouden Werner Liebregts, onderzoeker Universiteit Utrecht Dat jongeren graag wat te kiezen hebben, blijkt ook wel uit het feit dat de helft van de Nederlandse respondenten de voorkeur geeft aan een contract voor bepaalde tijd. Verrassend, volgens onderzoeker Werner Liebregts. ,,Rationeel gezien zou het contract voor onbepaalde tijd met alle bijkomende zekerheden het ideaal moeten zijn van iedere werknemer. Niets is minder waar: jongeren willen zich juist vrij voelen." Ze zeggen de opties te willen openhouden om te kunnen gaan reizen, studeren of zich zo breed mogelijk te ontwikkelen bij verschillende werkgevers.

Volgens Chris van der Wel, intercedent bij Randstad Middelburg, zijn die voorkeuren niet meer dan logisch voor de onderzochte leeftijdscategorie. ,,Iedereen zou het liefste een uitdaging aangaan, of een tijdje naar het buitenland gaan. En dat kan ook allemaal als je jong bent. Maar op het moment dat jij een hypotheek hebt en twee kinderen, moet je toch andere afwegingen maken." Dat wordt onderschreven in het onderzoek van YoungCapital en Universiteit Utrecht: hoe ouder de respondenten, hoe meer waarde ze hechten aan zekerheid.

Werkgevers opgelet

Verder liet het onderzoek zien dat jonge Europeanen het belangrijk vinden om iets te kunnen leren bij hun werkgever, dat ze waarde hechten aan duidelijke kaders en graag maatschappelijk verantwoord bezig te zijn. Nederlandse respondenten geven maar weinig om een goede reputatie van het bedrijf, de mogelijkheid om thuis te werken, of om gadgets zoals een telefoon of laptop van de zaak.

Belangrijk voor werkgevers om in hun oren te knopen, denkt CEO van YoungCapital Ineke Kooistra. ,,De tijd dat je jong talent met alleen een dik salaris over de streep trok, is nu echt voorbij. Wie een duurzame relatie met millennials wil opbouwen, zal zich echt moeten verdiepen in hun manier van denken."

'Voor het geld had ik wel wat anders gestudeerd'

Annemijn Meeuwse (22) uit Kwadendamme werkt als ambulant hulpverlener bij Eigenz. ,,Als ik het voor het geld deed, had ik wel wat anders gestudeerd. Van sociaal pedagogische hulpverlening word je niet rijk, maar ik vind het wel ontzettend leuk en haal er veel voldoening uit.



Bij mijn vorige werk heb ik ontslag genomen, omdat ze er heel andere normen en waarden hadden. Ik besloot toen dat ik geen werk wil doen waar ik niet achter sta. Nu werk ik 32 uur per week en heb een contract voor onbepaalde tijd. Fijn, die zekerheid. En als ik straks een eigen huis wil kopen, kom ik makkelijker in aanmerking voor een hypotheek.”



‘Kantoorbaan opgezegd en gelukkiger dan ooit’

Waldemar Vroegop (24) uit Goes is mede-eigenaar van kitesurfschool- en shop Vertigo Sports in Vrouwenpolder. ,,Na mijn afstuderen kon ik meteen aan de slag bij een internetbureau. Het plaatje klopte: ik vond het leuk, had gezellige collega’s en deed waar ik voor had gestudeerd. Maar ik zat de hele dag achter de computer en ontdekte dat ik daar niet voor gemaakt ben.

Vorig jaar begon ik met Vertigo. Ik heb bewust leuk werk boven een carrière verkozen en ben gelukkiger dan ooit. Ja, het is keihard werken in de zomers. Maar ik ben elke dag op het strand en we verdienen genoeg om in de wintermaanden te reizen. Die vrijheid is me meer waard dan zekerheid."

'Zonder plezier hou ik het niet vol'

Joyce Caboor (23) uit Schoondijke werkt als zelfstandig fotograaf. ,,Geld verdienen en een leuke baan uitoefenen vind ik allebei belangrijk. Als ik mijn werk niet met plezier kan doen, zou ik het niet volhouden. Maar er moet natuurlijk wel genoeg geld binnenkomen om van rond te komen.

Omdat ik eigen baas ben, kan ik mijn werk zo leuk en afwisselend maken als ik zelf wil. Ik vind het fijn om zelf te kunnen bepalen hoeveel en welke opdrachten ik aanneem. Ondernemen is spannend, maar ik probeer voor wat financiële zekerheid te zorgen door een aantal uren per week pasfoto's te maken. De rest van de tijd kan ik op pad voor allerlei reportages."

'Ik wil de kans krijgen om me te ontwikkelen'

Jeremy Hill (29) uit West-Souburg is salarisadministrateur bij Dow Chemical. ,,Ik werk in een leuk team, doe waar ik voor heb gestudeerd en krijg de kans om me te blijven ontwikkelen. Dat vind ik belangrijker dan dat ik er veel mee verdien.

Het is mijn eigen keuze om fulltime te werken. Natuurlijk zou iets meer vrije tijd fijn zijn, maar dan zou ik salaris moeten inleveren en dat heb ik er niet voor over. Van dat geld ga ik liever leuke dingen doen in het weekend.