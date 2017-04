Joe Bonamassa krijgt prestigieuze SEGA award

De Ruyters tocht naar Chatham herdacht in stripalbum

7:00 VLISSINGEN - In het Rijksmuseum in Amsterdam is dinsdag een nieuw stripalbum in de serie De Ruyter ten doop gehouden. De strip is gemaakt voor de herdenking van de legendarische, historische tocht naar Chatham - in juni op de kop af 350 jaar geleden - waarbij de vloot van de Verenigde Zeven Provinciën een groot deel van de Britse vloot vernietigde.