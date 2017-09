Jodiumpillen komen eraan voor alle Zeeuwen

VLISSINGEN - Let in oktober op uw brievenbus. De rijksoverheid verspreidt dan in grote delen van Nederland miljoenen jodiumtabletten die uit voorzorg moeten worden ingenomen bij een kernongeval. In elk geval alle Zeeuwen tot achttien jaar krijgen een setje.

Al vaker zijn jodiumtabletten gratis beschikbaar gesteld, maar dat is niet eerder op zo grote schaal gebeurd als komende maand. Het verspreidingsgebied is fors uitgebreid. Nederland gaat hiermee in de pas lopen met België en Duitsland.

In Zeeland zijn eerder jodiumtabletten gedistribueerd onder bewoners tot en met veertig jaar die wonen tot tien kilometer van de kerncentrale Borssele en tot twintig kilometer van de kerncentrales bij Doel.

Honderd kilometer

Vanaf 2014 is erover gesproken de doelgroep te vergroten naar buitenlands voorbeeld. Het is nu zover. Alle mensen tot en met veertig jaar die tot twintig kilometer van een kerncentrale wonen, krijgen in oktober jodiumtabletten. Voor jongeren tot achttien jaar geldt dit zelfs tot honderd kilometer rond een kernreactor.

Jodiumtabletten zorgen ervoor dat de schildklier verzadigd raakt met jodium. Het risico dat bij een kernongeval radioactief jodium in de schildklier terechtkomt en later schildklierkanker ontstaat, vermindert daardoor. Hoe jonger iemand is, des te effectiever is een jodiumtablet. Het risico op schildklierkanker door radioactief jodium neemt op hogere leeftijd af. Vandaar dat mensen vanaf 41 jaar geen tabletten krijgen.

Ophalen

Bij de nieuwe campagne is van vroegere verspreidingsacties geleerd. Mensen in de 'meest bedreigde' gebieden konden vanaf 2010 de tabletten in gemeentehuizen ophalen. Dat werkte niet. Hooguit één op de drie inwoners nam die moeite.

Voorjaar 2013 zijn jodiumtabletten bij de doelgroep in diverse Zeeuwse gemeenten aan huis bezorgd. Gezondheidsdienst GGD Zeeland liet vervolgens in de gemeenten Borsele, Vlissingen en Middelburg onderzoeken hoe de actie was aangeslagen. Eén op de drie zei zich niet te herinneren ooit jodiumtabletten te hebben ontvangen. De brief met de tabletten was zonder naam verstuurd, waardoor, volgens de onderzoekers, veel mensen de post als reclame zagen en hebben weggegooid.

Informatiebrieven

De jodiumtabletten die in oktober worden thuisbezorgd, zullen wel op naam worden verspreid, aldus een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid. Vooraf worden informatiebrieven verstuurd, zodat iedereen gewaarschuwd is.

Anti-kernenergie-organisaties zetten vraagtekens bij het nut van de campagne. Jodiumpillen kunnen helpen bij een snelle evacuatie na een stralingsincident, maar geven verder volgens hen een gevoel van schijnveiligheid, omdat bij een nucleair ongeluk ook andere radioactieve stoffen vrijkomen dan jodium.