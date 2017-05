Je kijkt je ogen uit in het vernieuwde Zeeuws Museum

Het enthousiasme van directeur Marjan Ruiter is nauwelijks te stuiten. Geen wonder, want de vernieuwing van de vaste presentatie op de derde verdieping van het Zeeuws Museum - met de belangrijkste collectiestukken - was een langgekoesterde wens. De inrichting dateerde al van tien jaar geleden.

Zeker wie het museum enigszins kent, kijkt zijn ogen uit. Onder de noemer 'Dit is Zeeland' worden tal van schatten uit de collectie in volle glorie getoond, evenals bruiklenen en recente aanwinsten. De nieuwe vormgeving is even fris en verrassend, met als rode draad gepotdekselde voorzetwanden. Die zijn zo geplaatst, dat de historische ruimte niet geheel aan het oog wordt onttrokken.

Verrassende combinaties

Gebleven zijn de verrassende combinaties, soms zelfs confrontaties: eeuwenoude kleinoden naast hedendaagse kunst. Ook de toelichting bij objecten is nog altijd beknopt. ,,Geen grote, verklarende teksten. De objecten krijgen de ruimte om zelf hun verhaal te vertellen", zegt Ruiter.

Toch is er wel degelijk geluisterd naar de roep van de bezoekers om meer achtergrondinformatie. ,,We hebben nu een folder per zaal, waarin we een aantal objecten uitlichten." Wie toch nog meer wil weten, kan terecht op de website, waarop de complete collectie is terug te vinden, inclusief alle beschikbare informatie.

Introductie

De derde verdieping is de 'ruggengraat' van het museum, zegt Ruiter. ,,Ik wilde een vaste presentatie hebben als introductie op de cultuur van Zeeland. Het is géén uitputtend, historisch verhaal. We willen vooral duidelijk maken dat je vanuit allerlei perspectieven naar Zeeland kunt kijken."

De nieuwe presentatie moet vijf tot zeven jaar meegaan. Ruiter is opgetogen over de vernieuwing. ,,Je moet altijd concessies doen, maar ik ben echt blij met wat er nu staat. Ik heb niet de illusie dat iedereen hier blij van gaat worden. Sterker nog, als dat zo is, doen we volgens mij iets fout. We willen juist dat het vernieuwend, verrassend is."

De PZC biedt dinsdag 16 mei een VIP-bezoek aan het Zeeuws Museum, met een rondleiding door directeur Marjan Ruiter en PZC-redacteur Jan van Damme. Informatie en aanmelding: pzc.nl/club.

Vanwege de nieuwe tentoonstelling houdt het museum zaterdag een feestelijke dag. Toegang is gratis.

Programma:

Abdijplein:

11.00-17.00 uur: Kunstenaarsworkshop LEGO

11.00-17.00 uur: Workshops schelpencreatie

11.00-12.00 uur: Zeeuws Jeugdorkest

12.00 en 14.00 uur: DJ Luniator & Ot

13.00-14.00 uur: Podiuminterviews

15.00-15.45 uur: Opening door Lucas de Man

16.00-17.00 uur: PEER