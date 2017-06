Jachthaven Cadzand aan kop in verkiezing mooiste gebouw

update/video Heteluchtballon landt in woonwijk Vlissingen

10:45 VLISSINGEN - Flinke consternatie in de Vlissingse woonwijk Lammerenburg zaterdagavond. Even voor zonsondergang scheerde een grote heteluchtballon vlak over de huizen, op zoek naar een landingsplaats. Die vond het gevaarte uiteindelijk aan de Strandwal, naast de Rondweg Vlissingen (N288).