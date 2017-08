Isabel ontroerd op het Abdijplein

Het optreden van de tweede hoofdact van de avond mocht daarbij als lichtend voorbeeld dienen. Joia (Rath) is een paar jaar ouder dan Isabel, en al enkele stappen verder. Ze deed dit jaar van zich spreken met een imponerend debuutalbum, 'Living it now', met een opvallend onderscheidend geluid. Bijzondere, gevarieerde nummers vol ingenieuze wendingen, die ook op het Abdijplein fier overeind bleven en zelfs leken te groeien.



Joia begon sterk, met het intrigerende 'Friends' en 'Alone tonight', dat uitmondde in een demonische gitaarsolo. Ze zong met verbluffend gemak, toonde zich een bekwame performer die ook ogenschijnlijke niemendalletjes zoals 'Back home' of een quasi-vrolijk walsje zoals 'If i feel' van een verontrustende ondertoon weet te voorzien.



In plaats van naar een climax toe te werken, schakelde Joia vooral terug naarmate het optreden vorderde. Ze eindigde verrassend, met haar versie van 'Anders anders' van Herman van Veen. Diens woorden zouden ook op haar muziek kunnen slaan. Die is immers ook anders, 'anders mooi'.