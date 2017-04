Instituut: Sleep niet met vluchtelingen

Het is één van de vele lessen die het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) trekt uit de noodopvang van vluchtelingen in 2015. Toen kwamen, mede door de oorlog in Syrië, grote aantallen vluchtelingen naar Europa. Een deel van hen zocht een veilig heenkomen in Nederland. Omdat in de centrale opvang te weinig opvangplaatsen waren, deed Den Haag een beroep op gemeenten. Honderden asielzoekers verbleven in Zeeuwse sporthallen en andere zalen. Meestal stapten ze na drie dagen weer in de bus om naar de volgende crisisopvang te worden gebracht.

Naast crisisnoodopvang was er in een aantal plaatsen meer grootschalige noodopvang, zoals in Goes, Zwolle en het natuurgebied Heumensoord. Hoewel op de situatie in Heumensoord veel kritiek was, is het volgens de onderzoekers in Goes goed gegaan. De gemeente had de communicatie naar bewoners en ondernemers goed voor elkaar, aldus het IFV. Zo werden bijvoorbeeld ook 'incidenten' gemeld. Een voordeel van deze grootschalige opvang is volgens de onderzoekers dat vluchtelingen niet om de haverklap hoeven te verhuizen. Bovendien kunnen kinderen naar school.