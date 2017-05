Inspectie onderzoekt omstreden ex-KNVB-bureau Schouwen

BURGH-HAAMSTEDE - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) doet onderzoek naar het in Burgh-Haamstede gevestigde Bureau Toegepaste Sociale Wetenschappen. Dat bureau raakte eind vorig jaar in opspraak.

IGZ-woordvoerder Wilbert Ransz bevestigt dat de inspectie onderzoek doet. Aanleiding zijn volgens hem niet alleen 'signalen uit het verleden, maar ook nieuwe signalen'. Welke die zijn kan hij hangende het onderzoek niet zeggen.

BTSW raakte in december in opspraak toen de Telegraaf meldde dat er sinds de aanstelling van Hans van Breukelen als technisch directeur bij de KNVB wel erg veel aan BTSW gelieerde mensen werkzaam zijn bij de Nederlandse voetbalbond. Zo was de inmiddels vertrokken technisch manager Jelle Goes ambassadeur van BTSW, evenals Frans de Kat (coördinator KNVB Academie) en Joost Leenders (lid van de staf van Nederland Onder-18).

In een interview in de PZC verwierp BTSW-directeur Rini Stoutjesdijk alle beschuldigingen aan zijn adres en dat van zijn bedrijf. Hij bestreed dat er sprake was van belangenverstrengeling wegens zijn vriendschappelijke connectie met Hans van Breukelen.

De KNVB zette na de ophef de samenwerking met BTSW tijdelijk stop. Wanneer de IGZ het onderzoek afrondt is niet bekend, aldus Ransz. ,,Dat ligt eraan of en wat we vinden.'' De inspectie richt zich op de patiëntveiligheid, kwaliteit en continuïteit van de zorg.