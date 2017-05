Inschrijving Zeeuwse Boekenprijs open vanaf 15 juni

Janneke Koster uit Borssele krijgt 10.000 euro voor masterstudie in China

13:02 BORSSELE - Afgestudeerd journalist Janneke Koster (24) laat Borssele eind augustus ver achter zich. Ze heeft een beurs van 10.000 euro gekregen van het VSB-fonds om een master te volgen in China. Dat brengt haar een stapje dichterbij haar toekomstdroom: correspondent worden in de grootmacht. We stellen haar vijf vragen.