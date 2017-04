In Zeeland meer lintjes voor mannen, minder voor vrouwen

lintjesregenVLISSINGEN - Er zijn woensdagochtend bij de lintjesregen in Zeeland meer onderscheidingen uitgereikt dan vorig jaar. In totaal 102 Zeeuwen werden verrast met een Koninklijke onderscheiding, zes meer dan in 2016.

Dertien mensen werden benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, 89 mogen zich sinds vandaag lid in de orde van Oranje-Nassau noemen.

De meeste lintjes werden uitgereikt in de gemeente Terneuzen en Schouwen-Duiveland, namelijk 16. In beide gemeenten werd gul gedecoreerd. In deze gemeenten kregen zestien mensen een onderscheiding. Opvallend is het groot aantal ridders in Goes. Liefst zeven keer kreeg iemand de hogere onderscheiding ‘ridder’ op een totaal van vijftien onderscheidingen.

Noord-Beveland stond al een paar jaar droog, maar dit jaar behaagde het Zijne Majesteit om twee mensen een lintje te geven.

In Zeeland gingen 68 lintjes naar een man en 34 naar een vrouw. Dat betekent dat het aandeel vrouwen voor het tweede achtereenvolgende jaar daalde. Vorig jaar was de verhouding 61 mannen en 35 vrouwen.

Het aantal lintjes per gemeente: Borsele 1, Goes 15, Hulst 5, Kapelle 5, Middelburg 6, Noord-Beveland 2, Reimerswaal 8, Schouwen-Duiveland 16, Sluis 8, Terneuzen 16, Tholen 2, Veere 11, Vlissingen 7.

Het overzicht van alle Zeeuwen die vandaag een onderscheiding kregen ziet er als volgt uit:

A

M.C. Aarnoudse, Oud-Vossemeer. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Organist bij de Christelijke Gereformeerde Kerk, mantelzorger en penningmeester bij vrouwenvereniging Wees een zegen.

J.A. Arendse, Aardenburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger bij schaakclub Landau in Axel, scriba bij de protestantse gemeenten Aardenburg en Sint Kruis, lid van de beroepingscommissie van de PKN.

B

J. van Beekhuizen, Westkapelle. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Heeft zich o.a. ingezet voor de vuurtorens Westkapelle, museum het Polderhuis en mede-oprichter Kenniswerf Vlissingen.

K. van Belzen, Vlissingen. Lid in Orde van Oranje-Nassau. Jarenlang actief voor de Bond van Melkboeren, Gereformeerde Kerk, Wereldwinkel en ontmoetingscentrum De Herberg.

W. van Belzen, Terneuzen. Lid in Orde van Oranje-Nassau. Actief als vrijwilliger bij de Heemkundige Vereniging, Brandwondenstichting en Stichting Schoolnood Gherla (Roemenië).

B. Bijlsma-Boelsma, Zierikzee. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bestuurslid stichting Historische Spelen Zierikzee, vrijwilliger bij het Stadhuismuseum en het AZC in Burgh-Haamstede

L.A. Bliek-Van Cadsand, Krabbendijke. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger, o.a. bij Ter Weel in Krabbendijke, actief voor vrouwenvereniging Weest een Zegen en vereniging Helpende Handen.

F.M. van Bloois en G. van Bloois-Bergkamp, Noordwelle. Lid in de Orde van Oranje Nassau. Beide echtelieden waren vanaf 1977 pastoraal werker bij de Evangelische gemeente Ede. Ze hebben jarenlang hun zieke (schoon)moeder verzorgd die 50 kilometer verderop woonde. Ze hebben ook jaren een verslaafde jongen begeleid en waren vrijwilliger in het Hospice in Amsterdam.

J. Bom-de Vries, Serooskerke. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Actief voor de dorpsraad Serooskerke en de strao. Vrijwilliger Burghse Schoole en mantelzorger oom en tante.

P. Brakman, Middelburg. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was directeur-bestuurder van MEE Zeeland, actief voor de PvdA, FC Dauwendaele, Archipelscholen en Stadsschouwburg.

A.de Bree, Vlissingen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1972 tot 2015 redacteur en inlezer van het Gesproken Weekblad Ons Zeeland en ook lang voorzitter van Oranjevereniging Ritthem.

J.J. Burgs, Oostkapelle. Lid in de orde van Oranje-Nassau. Actief in diverse functies bij voetbalvereniging Oostkapelle. Voorzitter Oranjevereniging en initiatiefnemer Glazen Huis.

D

R. Dalemans, Kapelle. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Organisator van diverse jachthondenwedstrijden, vrijwilliger bij o.a. Cederhof en de Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk.

M.L. Dallinga, Sluiskil. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voorzitter ondernemersvereniging, Stichting Biljart Evenementen Sluiskil, Driebandenpromotie Zeeland, dorpsblad ‘t Krantje en Stichting ter Behoud Pont Sluiskil.

E. Debbaut, Goes. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Inspanningen voor onder meer Muziektheater Zeeland, Film by the Sea, Stichting Stedenband Goes-Panevezeys, Ride for the Roses.

S. Dekker-Janse, Aagtekerke. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger bij zorgcentrum Simnia, stichting Zeeland helpt Roemenië en vrijwilliger bij de jaarlijkse rommelmarkt.

I. Dellebeke, Middelburg. Lid in Orde van Oranje-Nassau. Hij is al 52 jaar vrijwilliger bij Oostkerk en coördineert het ouderenvervoer. Was coördinator Nationaal Fonds Kinderhulp.

M. Dieleman, Goes. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hardwerkende bruggenbouwer voor de gemeente Goes. Voormalig wethouder, raadslid en CDA-fractievoorzitter, diverse functies bij de Gereformeerde Kerk in Goes, voorzitter vv Kloetinge.

J. P. van der Doe, Bruinisse. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Diaken, ouderling-kerkrentmeester vrijwilliger ledenadministratie, gebouwenbeheer en financiën hervormde gemeente Bruinisse .

E

C.A. van Egmond, Zierikzee. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger bij de Museumhaven Zierikzee, bestuurslid buurtvereniging Waterpoort en actief in de Pater Damiaanparochie

J. Euser, Veere. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Actief voor het KNRM reddingstation Veere en voormalig lid van de vrijwillige brandweer. Vrijwilliger op de buurtbus van Veere naar Middelburg.

F

N. Flipse, Goes. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Directeur meerscholenorganisatie Facet, grote inspanningen voor AV’56 en de KNAU. Voormalig middenafstandsloper (Zeeuwse top, landelijke subtop).

G

R.J.L. Gielens, ’s-Heerenhoek. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Maatschappelijk begeleider bij stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland en al 30 jaar actief in de kerk in ’s-Heerenhoek.

W.C. Van Gremberghe, Axel. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger FC Axel, secretaris Businessclub Vrienden van FC Axel, bestuurslid Ondernemersvereniging Axclusief.

H

D. Hage, Wissenkerke. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voorzitter medezeggenschapsraad OBS De Vliete en ondernemersvereniging, medeoprichter GON en Comité Wielerronde Noord-Beveland, raadslid VVD.

F.J.G.M. Heirman, Sint Jansteen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Actief bij vv Steen, Stichting Evenementen Sint Jansteen, motortourclub The Road Rats en bestuurslid van meerdere vogelverenigingen.

M. van Heugten-van den Burg, Goes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gemeenteraadslid (1990-2016), bestuurslid Stedenband Goes-Panevèzys en medeoprichter van Stichting Buurtwerk Goese Polder.

A.M.F. Van Hoecke, Zuiddorpe. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Secretaris bij Toneelvereniging Siesa in Zuiddorpe, onder meer als promoter, decorontwerper en stukkenschrijver.

C.A. den Hollander, Veere. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Schipper en actief op vele fronten bij KNRM-reddingstation Veere. Ook betrokken bij opzet KNRM-station in Griekenland.

C.W. Hoogesteger, Kapelle. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Actief bij Korfbalvereniging Kapelle, penningmeester interkerkelijk overleg Kapelle-Biezelinge, lid medezeggenschapsraad cbs ’t Honk e.a.

F. Hopman-Penne, Terneuzen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voorzitter Clientenraad wzc De Vurssche Axel, lid Maatschappelijke Adviesraad Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Adviesraad wmo Terneuzen.

J. Hubregtse, Middelburg. Lid in Orde van Oranje-Nassau. Was lang jeugdhulpverlener, bestuurslid Wereldkinderen, pleegouder en vrijwilliger bij het AZC en basisschool De Uilenburch.

J. Huige-Nieuwdorp, Colijnsplaat. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Rode Kruis-vrijwilliger, penningmeester ANBO, ouderling Protestantse Gemeente Colijnsplaat, mantelzorger voor moeder en man.

A. Huissoon-Schrijver, Wolphaartsdijk. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onder meer voorzitter Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk, initiatiefnemer jaarlijkse herdenking Watersnoodramp, gemeenteraadslid in Goes sinds 2001.

J

P. Jansen, Zaamslag. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Actief voor de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, vrijwilliger bij De Molenhof, Tragel Zorg en dorpsfeesten, voorzitter Oranjevereniging

F.E.J. Jacobs, Terneuzen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bestuurslid Vereniging van Jubilarissen van Yara Sluiskil, bestuurslid parochie H. Antonius, bestuurslid KBO en bestuurslid VVE Residentie Terneuzen.

H.L.D. Jumelet, Bruinisse. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Diaken hervormde gemeente Bruinisse, contactpersoon en penningmeester Jan van Vessem stichting voor armlastige inwoners.

K

B.J.C. Keijmel-Jansen, Breskens. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voorzitter avondvierdaagse, verkeersregelaar, mantelzorger voor dorpsgenoten, commissielid Reünistenvereniging Zwin College, vrijwilliger ouderensoos, bestuurslid dorpsraad.

W. de Keijzer, Terneuzen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bestuurslid Handboogmaatschappij De Westerschelde, Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters, Nederlandse Bond van Wipschutters en Internationaal Europees Comité Boogschieten Staande Wip.

F.O.M. Klapthor, Terneuzen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Studio-vrijwilliger bij verpleeghuis Ter Schorre. Verzorgt sinds 1996 wekelijks tv- en radio-uitzendingen voor bewoners.

J.T.M.A. Knibbeler, Hulst. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger bij de scouting, oprichter jeugdvakantieweek, voorzitter peuterspeelzaal, actief bij HVV’24, Hulst voor Elkaar, ZorgSaam en de Tragel Games.

J.A. Koster, Yerseke. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bijna 40 jaar vrijwillig brandweerlid, actief in het kerkhulpverleningsteam, coördinator kerkelijke inzameling oud-papier.

J.J. Kusse-van de Vreugde, Zoutelande. Lid in de orde van Oranje-Nassau. Actief voor stichting Welzijn Veere, Oranjevereniging Zoutelande en de protestantse gemeente Zoutelande.

L

J. Lazaroms, Terneuzen. Vrijwilliger bij Stichting Welzijn Ouderen Terneuzen. Penningmeester bij ‘bieden en jokeren’, organisator rommelmarkt en culturele activiteiten, aansturing vrijwilligers.

W. Lelie-Haarsma, Middelburg. Lid in Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1960 vrijwilliger bij Vereniging Het Zeeuws Orkest en ook jaren actief bij de Werkgroep Behoud Zeeuwse Concertzaal.

A.E. de Looff en A.G. de Loof-Folmer, Bruinisse. Lid in de orde van Oranje-Nassau. Al 43 jaar zetten beide echtelieden zich in voor de tennissport. Eerst in Breskens en daarna in hun huidige woonplaats Bruinisse. Daarnaast speelt Aart de Looff fagot. Hij haalde op diverse concoursen hoge resultaten. Zijn vrouw was voor haar huwelijk een goede voetbalster.

P. Louwerse, Goes. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Onder meer initiatiefnemer en voorzitter Ronde van Midden-Zeeland, lid beheerscommissie Vrije Evangelische Kerk Goes, voorzitter tennisclub De Bongerd, vrijwilliger voetbalvereniging.

M

L.M.J. De Maat-Neve, Kloosterzande. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bestuurslid bij volksdansgroep Hava Naguila, waar ze onder meer de kinder- en jongerengroepen begeleidt en de kleding onderhoudt.

E. Malawauw, Middelburg. Ridder in Orde van Oranje-Nassau. Medeoprichter en vrijwilliger bij woonzorgcentrum Stichting Tabadila en bestuurslid Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon.

J. Markusse, Goes. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Oprichter en voorzitter rugbyclub Tovaal, verslaglegger van wedstrijden voor de PZC. Ook erg actief voor scoutinggroep Hertog van Beijeren.

Mevrouw Meijer-Baas, Vlissingen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is al vanaf 1996 tot op heden vrijwilligster bij het Vlissingse verzorgingstehuis Ter Reede.

L.C. Mol-Sipman, Zierikzee. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mede-oprichter van volleybalvereniging Mevo ’80, actief voor Stad en Lande en mede-oprichter van De Arke.

H.W.C. Mulder, Groede. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger Rode Kruis en als zodanig bij tal van activiteiten, ouderenvervoer en organisatie van vakanties voor hulpbehoevenden.

N

M. Nagelkerke-Hofman, Kloetinge. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jarenlange inzet voor de Geerteskerk in Kloetinge, onder meer met organisatie van tentoonstellingen en beurzen, als koster en begeleider van trouw- en rouwdiensten.

O

C. van Oosten, Wemeldinge. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1946 bestuurslid en vrijwilliger bij Ringrijderij Vereniging Ons Genoegen. Maakte o.a. deelnemerslijsten en was jurylid.

P. Osté, Vlissingen. Lid in Orde van Oranje-Nassau. Is 58 jaar actief bij Korfbalvereniging Atlas en ook al lang bestuurslid van muziekvereniging Onda en Chr. Schoolvereniging Ritthem.

J.F.M. Oude Kempers, Axel. Lid in de Orde van Oranje Nassau. Voorzitter Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel en lid van Raad van Toezicht van Zeldenrust-Steelantcollege.

F. Overbeeke, Goes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Penningmeester dagelijks bestuur en organisator van collecte KWF in Goes, corrector van Schriftelijke Bijbel Cursus en actief voor Kerk der Gereformeerde Gemeente Goes.

P.J. Overbeeke, Waarde. Lid in Orde van Oranje-Nassau. Ouderling van de Gereformeerde Kerk in Krabbendijke, actief bij VV Krabbendijke, o.a. als scheidsrechter en jeugdtrainer.

P

M. Pattikawa-Lawalata, Vlissingen. Lid in Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1994 actief voor stichting Tabadila en Pelita en lang ook actief voor Landelijk Stuurgroep Molukse Ouderen.

L. Polfliet-Zuijdweg, Goes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger bij Christelijke Oratorium Vereniging, AV’56, afdeling geestelijke verzorging ADRZ en Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn.

J.A. Poorter, Vogelwaarde. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Koster, lector en collectant bij de parochie. Vrijwilliger bij De Zonnebloem, repaircafe en vv Vogelwaarde. Begeleider bij bedevaarten.

J. Postma, Terneuzen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger bij protestantse gemeente en Tragel Zorg, penningmeester Hobby Computer Club Dow en seniorenvereniging Dow Benelux, organisator vakanties via Pax Christi.

K. de Putter en M. de Putter-Traas, Krabbendijke. Lid in Orde van Oranje-Nassau. Het echtpaar is dit jaar twintig jaar koster van de Gereformeerde Kerk in Krabbendijke, ze bezorgen tafeltje dekje-maaltijden en daarnaast is mevrouw De Putter vrijwilliger bij zorggroep Ter Weel en coördinator van de maandelijkse ouderenbijeenkomst van de gezamenlijke kerken in Krabbendijke.

R

Mevrouw Raats-Raas, Vlissingen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is al vanaf 1985 vrijwilligster bij de Stichting Werkt voor Ouderen en dat doet ze nog steeds met veel plezier.

F. Reijnierse, Vlissingen. Lid in Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1960 tot op heden in allerlei functies actief voor Middelburgsche Mixed Hockeyclub en Hockeyclub Walcheren.

H. de Ridder, Veere. Lid in de orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger en schipper van KNRM-station Veere. Verantwoordelijk voor trainingen en opleidingen en heeft bijgedragen aan de professionalisering.

C. Riemens, Grijpskerke. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Actief in de kerk Serooskerke, bij stichting Welzijn Veere, Stichting Klaverblad en vertegenwoordiger van de PCOB in de POSO.

J. Roeland, Goes. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onder meer vrijwilliger bij het Leger des Heils, vertegenwoordiger van de Stichting Platform Arme Kant Goes, voorzitter Buurtwerk Goese Polder, voorzitter commissie Manhuis Concerten.

C.J.M. Rooze, Kruiningen. Lid in Orde van Oranje-Nassau. Hij is al ruim 25 jaar actief als lid van de vrijwillige brandweer in de Veiligheidsregio Zeeland.

A.J. Rotte, Oostkapelle. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bestuurslid Oranjevereniging Oostkapelle, vrijwilliger bij voetbalclub en Koningsdag en bestuurslid dorpsraad Oostkapelle.

A. Ruijtenberg, Renesse. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Verschillende functies Recron. Bestuurder waterschap en VVV en betrokken bij duurzaam bosbouwproject in Ghana.

S

P. Schakel, Middelburg. Lid in Orde van Oranje-Nassau. Ouderling en scriba wijkgemeente Gereformeerde Bond en secretaris regionaal college voor visitatie van Zeeuwse classes van de PKN.

J.J. Schot-Anthonisse, Poortvliet. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Coördinator van verschillende collectes in de regio, vrijwilliger bij o.a. de bibliotheek en het Meldpunt Vrijwillige Thuiszorg.

B. Slingerland, Oosterland. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vervulde verschillende functies binnen de SGP. Daarnaast is hij diaken bij de Gereformeerde Gemeente Bruinisse.

C.J. van Sluijs en M. van Sluijs-Gerritsen, Nieuwerkerk. Lid in de Orde van Oranje Nassau. Kees van Sluijs was directeur van de christelijke basisschool in Kerkwerve, actief in de kerken van Kerkwerve en Nieuwerkerk en bij twee volleybalverenigingen. Ria van Sluijs was organist van de PKN kerk Kerkwerve, oprichter kinderkoor Hatikwa, actief in de kerk Nieuwerkerk en dirigente Cantorij.

J.F.M. Smet, Koewacht. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voorzitter Jaarmarktcomite Koewacht, penningmeester dorpsraad Koewacht en voorzitter Parochiekerncommissie Koewacht.

M. Snoek, Kattendijke. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Penningmeester bij wielerclub ZRTC Theo Middelkamp, ZLM Tour, Muziektheater Zeeland Interkerkelijke Commissie van het Interkerkelijk Dovenpastoraat in Zeeland.

J.J. Steijaert en M.T.C. Steijaert, Zuidzande. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tientallen jaren lang eigenaren van hotel De Zwaan. Mevrouw Steijaert kookte in die hoedanigheid tegen ‘sociaal tarief’ voor ouderen. Meneer Steijaert was bestuurslid van Horeca Nederland en maaltijdbezorger. Beiden waren vrijwilliger bij Bridge Gelegenheden West en Bridge Societeit Oostburg, bij het dorpsfeest en bij de ouderensocieteit.

R. Strating, Kloetinge. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zette als docent op Goese Lyceum altijd stap extra voor leerlingen. Bestuurder bij tal van organisaties, lid van gemeenteraad in Goes en liefhebber van auto’s.

T

A. Theune, Westkapelle. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger bij KNRM-reddingstation Westkapelle. Actief bij ijsclub Nova Zembla Westkapelle en de Kustmarathon Zeeland

J.J. Torbijn, Sas van Gent. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bestuurslid Wielervereniging Sas van Gent, Vereniging Bloemist Winkeliers, Fleurop Interflora Nederland, Ondernemersvereniging Sas van Gent, Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent.

P.H. Tramper, Krabbendijke. Lid in Orde van Oranje-Nassau. Secretaris bij het Nederlands Bijbelgenootschap werkgroep Krabbendijke, koster van de Gereformeerde Kerk in Krabbendijke.

V

T.A. Van der Veeken-Lambert, Vogelwaarde. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Koster van de parochie Petrus en Paulus in Vogelwaarde. Vrijwilliger bij ZorgSaam als ouderenbezoeker. Mantelzorger.

T.G. Verburg, Waarde. Lid in Orde van Oranje-Nassau. Actief voor bestuur en activiteiten van muziekvereniging Vooruit en dorpscentrum MeerWaarde, medeoprichter dorpsbibliotheek.

C. Verheule, Wolphaartsdijk. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bestuurslid, elftalleider, grensrechter en kantine-vrijwilliger bij VV Wolphaartsdijk. Ook vrijwilliger bij Unie van Vrijwilligers Goes.

J.S. Vercouteren, Sas van Gent. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Actief voor de Protestantse Gemeente Sas van Gent-Philippine, onder meer voorzitter kerkkoor, kerkenraad en classis Zeeuws-Vlaanderen. Bestuurslid Heemkundige Kring Sas van Gent.

J.A. Verduijn, Kapelle. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Lid bezoekteam Vrije Evangelische gemeente Wemeldinge, voorganger erediensten, lange tijd actief als diaken, ouderling en secretaris.

A. Verseput, Renesse. Lid in Orde van Oranje-Nassau. Was lang voorzitter van de Ondernemersvereniging Renesse, de lokale sportvereniging en actief binnen de VVD en jarenlang wethouder.

E.R.M. Versluijs-Van Pamelen, Groede. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al tientallen jaren op zeer veel wijzen actief voor Stichting Zwerfkat, onder meer door opvang van tientallen katten.

P. de Visser, Goes. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger Humanistisch Verbond De Bevelanden, bestuurslid Telefonische Dienstverlening Zeeland, bestuurslid Humanitas, voorzitter Ypsilon en bestuurslid Adoptievereniging Wereldkinderen.

B.E.M. Vlegels, Philippine. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Secretaris van de KBO Philippine, Stichting Cultureel Werk de Schotse Hoek en Afdeling Zeeland van de Bond van Wapenbroeders.

A.J. Vogel, Kapelle. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Lid van de Roemenië Commissie en lid van de VO-raad, bestuurslid in een groot aantal onderwijsgerelateerde organisaties.

F.J. De Vries-Warnar, Oostburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijwilliger bij de thuiszorg, peuterspeelzaal, gidsenteam, atletiekvereniging De Wielingen, collectant, verkeersregelaar en leesclub.

W

A.W.J. van Westen, Renesse. Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mede-oprichter Space Station, bestuurslid Vluchtelingenwerk, Poëziekamer, Luctor et Emergo en vrijwilliger Jacobuskerk

H. Willems, Aagtekerke. Lid in de orde van Oranje-Nassau. O.a. oprichter dorpsraad Aagtekerke, oprichter afdeling Veere fietsersbond, Lid WMO-raad en bezoekt regelmatig bewoners Simnia