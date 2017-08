Impuls Zeeland opent beurs Amsterdam

De afgelopen week stond de beurs in het teken van bedrijvigheid en ondernemerschap. Impuls mocht de gong slaan vanwege haar tienjarig bestaan. Invest in Zeeland, de promotie- en acquisitietak van Impuls, begeleidde in dat decennium 100 bedrijven bij hun vestiging of uitbreiding in Zeeland. Daarmee zijn 2379 arbeidsplaatsen gecreëerd. In 2015 mocht Impuls de beurs ook al een keer openen. Toen mocht senior manager Erwin van der Meer de gongslag geven. Dit keer viel de eer te beurt aan Erwin Salemink, projectmanager logistiek en maintenance.