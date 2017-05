'Ik zet vier wekkers, zodat ik me niet verslaap'

Hoe laat ben je vanmorgen opgestaan?

,,Kwart over zeven. Ik heb vanmorgen niet meer geleerd. Maar ik wilde op tijd opstaan, zodat ik me niet zou verslapen. Ik heb vier wekkers gezet. Allemaal achter elkaar, een uur lang. Ik werd bij de eerste wakker, maar bleef toch nog even liggen.”

Wat zei je moeder tegen je, toen je vanochtend van huis ging?

,,Ze wenste me veel succes. Mijn moeder leeft met me mee. Maar af en toe zegt ze wel dat ik meer moet leren. Soms doe ik dat ook. Ik leer niet zoveel, omdat ik van de havo kom. Dat haalde ik niet, dus moest ik naar het vmbo. Maar dat vind ik best makkelijk. Ik heb er wel vertrouwen in dat ik mijn examens zal halen.”

Hoe vaak ben je naar de wc geweest?

,,Niet. Anderen doen dat wel. Soms heb ik dat niet eens door. Dan ben ik bezig en zie ik opeens iemand teruglopen. Het leidt me dus niet af. ”

Welke muziek luister je tijdens het studeren?

,,Ik luister geen muziek tijdens het leren. Als ik op school een proefexamen maak doe ik dat ook niet, dus waarom zou ik het thuis wel doen? Ik kijk tussendoor wel Prison Break op Netflix. Dat is ontspannend, maar het leidt soms wel af. Dan zeg ik tegen mezelf dat ik na deze aflevering begin met leren. Maar dan kijk ik er toch nog een.”

Wie of wat is je beste vriend tijdens de eindexamens?

,,Mijn vriendinnen Nikki en Doeschka. We zijn altijd met z’n drieën. Zij hebben ook examens, maar meestal van andere vakken dan ik. Na de examens bespreken we altijd hoe we het gedaan hebben. En tussen de examens wachten we samen.”

Wat ga je in elk geval níet onthouden van Duits?

,,Ik ga bijna niks onthouden. Duits vind ik ook niet zo’n leuk vak. Ik heb het gekozen omdat ik beter ben in talen dan bijvoorbeeld in vakken als biologie.”

Wie stuur je als eerste een whatsappje na je examen? En wat schrijf je?

,,Mijn moeder. Ze vraagt altijd hoe mijn examens gingen. Ik schrijf haar dat ik in de PZC kom en dat mijn examen redelijk ging.”

Welk cijfer moet je halen voor dit examen voor een voldoende op je eindlijst? En is dat gelukt?

,,Een 5,5, want dat sta ik nu ook. Ik denk dat het wel gelukt is. Straks staan de antwoorden op internet, dus dan weet ik dat zeker.”

Welke leraar ga je missen als je van deze school af bent?

,,Meneer De Haan van economie. Hij kan goed uitleggen. Verder ken ik nog niet zoveel leraren, want ik zit nog niet zo lang op het Scheldemond. Hiervoor zat ik op het Nehalennia. In het begin miste ik het Nehalennia wel, maar na een maand boeide het me niet meer zo. Hierna ga ik de opleiding managementassistent doen op het Scalda in Middelburg. Daar heb ik zin in. Dan heb ik vakken waar ik zelf voor heb gekozen en die ik leuk vind.”