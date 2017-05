'Ik kan pas van de vakantie genieten als ik de uitslag weet'

TERNEUZEN - De eindexamens zijn in volle gang. Maar voor Nina Kamerling (17) uit Terneuzen zit het erop. De vmbo-leerling maakte vandaag haar eindexamen biologie op het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen.

Hoe laat ben je vanmorgen opgestaan?

,,Tien uur. Mijn examen begon pas om half twee, dus kon ik vanmorgen wat langer blijven liggen. Daarna heb ik nog anderhalf uur geleerd.”

Wat zei je moeder tegen je, toen je vanochtend van huis ging?

,,Mijn moeder is op vakantie. Maar mijn vader en zus wensten me heel veel succes. ‘Nog even knallen voor je laatste examen’, zeiden ze. Thuis leefden ze erg met me mee. Ze ontzagen me bijvoorbeeld als er klusjes gedaan moesten worden, zoals de tafel opruimen. ‘Ga jij nog maar even leren’, zeiden ze dan.”

Hoe vaak ben je naar de wc geweest?

,,Niet een keer. En als ik zou moeten, zou ik het ophouden. Dat gaat allemaal ten koste van je concentratie en tijd. Ik raak vaak in tijdnood, dus het is beter als ik doorwerk.”

Welke muziek luister je tijdens het studeren?

,,Ik luister geen muziek tijdens het leren. Dan raak je toch snel afgeleid als je een leuk liedje hoort. Het was mooi weer, dus ik heb lekker in de tuin geleerd. Mijn telefoon liet ik binnen, zodat die me ook niet afleidde.”

Wie of wat is je beste vriend tijdens de eindexamens?

,,Mijn vader. Hij leefde het meest met me mee en gaf me goed advies. Ik was vaak best aan het stressen. ‘Rustig blijven’, zei hij dan, ‘laat zien dat je het kan’. Dat hielp echt.”

Wat ga je in elk geval níet onthouden van biologie?

,,Al die moeilijke namen, van ziektes bijvoorbeeld. Ik heb biologie deels wel nodig bij mijn vervolgopleiding maatschappelijke zorg op het Scalda in Terneuzen. Daar heb ik veel zin in. Het lijkt me leuk om te leren hoe mensen denken.”

Wie stuur je als eerste een whatsappje na je examen? En wat schrijf je?

,,Mijn vriend Robin. Ik schrijf dat ik nu vakantie heb en dat het examen voor mijn gevoel goed ging.”

Welk cijfer moet je halen voor dit examen voor een voldoende op je eindlijst? En is dat gelukt?

,,Een 5,2. Dat is wel gelukt. Ik denk dat ik sowieso een zes of hoger heb. Maar ik ben erg zenuwachtig voor de uitslag. Het is echt afwachten. Engels, natuurkunde en wiskunde waren moeilijk. Bij wiskunde had ik te weinig tijd, dus kon ik een aantal vragen niet beantwoorden.”

Welke leraar ga je missen als je van deze school af bent?

,,Meneer Breijaert. Hij was mijn gymleraar en afdelingsdirecteur, dus ik had veel met hem te maken. Hij is lief en niet moeilijk. Verder ga ik school niet missen. Ik heb zin om aan iets nieuws te beginnen. Het is wel jammer dat ik niet meer met iedereen zal afspreken. In vier jaar bouw je als klas echt een band op. Dat moet met de nieuwe klas weer helemaal opnieuw.”

Wat ga je nu als eerste doen?