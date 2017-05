'Ik ga helemaal niets onthouden van wiskunde'

De examens zijn in volle gang. Maar voor havoleerling Dani Bekooy (17) uit Oostburg zit het erop. Hij maakte gisteren zijn eindexamen wiskunde op het Zwin College in Oostburg.

Hoe laat ben je vanmorgen opgestaan?

,,Elf uur. Ik heb geen wekker gezet en bleef liggen tot ik wakker werd. Ik vind het lekker om voor een examen uit te slapen. Daarna heb ik nog een uurtje alles voor wiskunde doorgekeken.”

Wat zei je moeder tegen je, toen je vanochtend van huis ging?

,,Ze wenste me veel succes en zei ‘doe je best’. Ook mijn opa en oma en wat vrienden wensten me vanmorgen succes. Sommige vrienden hebben zelf ook examens, we leefden samen van examen naar examen.”

Hoe vaak ben je naar de wc geweest?

,,Een keer. Dat helpt voor je concentratie: anders ga je er alleen maar op letten dat je naar de wc moet.”

Welke muziek luister je tijdens het studeren?

,,Ik luister nooit muziek als ik aan het leren ben.”

Wie of wat is je beste vriend tijdens de eindexamens?

,,Mijn examenbundel, omdat ik daar iedere dag voor alle vakken uit heb geleerd. Maar ik ben iets te laat begonnen met leren. Ik begon in de tweede week van de meivakantie. En anderhalve week is eigenlijk te weinig voor zo’n grote hoeveelheid leerwerk. Maar die dagen heb ik wel veel gedaan. Ik heb hele dagen geleerd. Tussen de middag, om drie uur en tijdens het avondeten nam ik pauze. Daarna ging ik weer door. Ik heb een goed gevoel over mijn examens. Ik denk wel dat ik geslaagd ben.”

Wat ga je in elk geval níet onthouden van wiskunde?

,,Ik denk dat ik helemaal niets ga onthouden van wiskunde. Ik heb het ook niet nodig in mijn vervolgopleiding journalistiek. Ik heb veel zin om met die studie te beginnen. Dan ben je gericht bezig met vakken die je interesseren.”

Wie stuur je als eerste een whatsappje na je examen? En wat schrijf je?

,,Mijn moeder. Ik schrijf dat mijn examen goed is gegaan en dat ik nu vakantie heb. Dit was namelijk mijn laatste examen.”

Welk cijfer moet je halen voor dit examen voor een voldoende op je eindlijst? En is dat gelukt?

,,Een 4,2, want ik ga sta nu een 6,8. Dat is ruim gelukt. Het examen viel me wel mee, ik denk dat ik een zesje heb. ”

Welke leraar ga je missen als je van deze school af bent?

,,Ik denk niet dat ik de leraren ga missen. Ze zijn wel aardig, en de jaren die ik hier op school zat waren leuk. Maar verder interesseert het me niet zoveel. Ik kijk er naar uit om na de vakantie naar Tilburg te gaan en journalistiek te gaan studeren. Dat wil ik al heel lang. Ik interesseer me in nieuws – vooral in sport. En ik ben goed in Nederlands. Het lijkt me ook superleuk om op kamers te gaan en om alles zelf te doen.”

Wat ga je nu als eerste doen?