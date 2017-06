Humares neemt Artec Interim over

In een verklaring zegt Humares CEO Patrick van der Ploeg: ,,Deze overname past volledig in de groeistrategie van Humares: het versterkt de concurrentiepositie van Maintec als landelijk technisch specialist. Artec is actief in de regio (Midden-)Zeeland; een regio waar Maintec goede groeimogelijkheden ziet.''

Maintec is specialist in het detacheren en opleiden van technisch vakpersoneel. De vestigingen, verspreid over Nederland en diverse Europese landen, werven technische vakkrachten in binnen- en buitenland voor Nederlandse bedrijven. Het hoofdkantoor van Maintec is gevestigd in Arnhem. In Zeeland was er al een vestiging in Terneuzen. Door de overname van Artec Interim heeft Maintec nu ook een kantoor in Vlissingen.