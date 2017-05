Hulstenaar Rick van Goethem vertegenwoordigt Nederland op het EK driften

Quote Ik ga voor een plek in de top vijf Rick van Goethem, drifter ,,Het is altijd mijn doel geweest om aan het Europees kampioenschap mee te doen”, vertelt Rick van Goethem (21) uit Hulst. ,,Dat is het hoogst haalbare niveau binnen de Europese driftwereld.” Hij is de jongste deelnemer en tegelijkertijd de enige Nederlander die meedoet aan het volledige kampioenschap King of Nations: acht wedstrijden, verspreid over het hele continent. ,,Ik wil me hier gaan bewijzen en hoop op een plek in de top vijf”, zegt de coureur die na twee wedstrijden al op een veelbelovende vierde plaats in het klassement staat.

Driften is een jurysport waarbij punten worden gegeven voor de manier waarop de auto door de scherpe bochten vliegt. ,,Het is de bedoeling dat je al die bochten achter elkaar zo dwars en zo snel mogelijk neemt. Het maximale aantal punten krijg je door met de voor- of achterkant van je auto over bepaalde vlakken heen te rijden”, legt Rick uit.

Shows, video's en competities

De sport ziet er zo spectaculair uit dat de Hulstenaar regelmatig wordt gevraagd voor shows en video’s. Maar meedoen aan de competities vindt hij het allergaafste. ,,Dat je 160 kilometer per uur rijdt en opeens je stuur omgooit. Bijna alsof je de controle verliest”, beschrijft hij. ,,Maar ik weet precies wat ik moet doen om de auto in balans te houden.” Het publiek maakt het extra leuk; 'een paar duizend toeschouwers langs de baan en nog eens tienduizenden mensen die de wedstrijd via een livestream volgen'.

Dat Rick talent heeft voor driften, is ook de grote sponsoren opgevallen. Op de motorkap van de Nissan Skyline waarin hij rijdt, prijkt onder andere het logo van Monster Energy. ,,Één van de bekendste sponsoren in de autowereld”, zegt de Hulsterse coureur met een grote glimlach op zijn gezicht. ,,Ik had ze gewoon een berichtje gestuurd via Facebook. Na een jaar onderhandelen, besloten ze me te sponsoren. En dat blijven ze doen zolang ik goed presteer.”

Quote In twee dagen tijd verslijt ik 22 banden Rick van Goethem, drifter

Financiële steun

Wat financiële steun is geen overbodige luxe voor de sport die Rick uitoefent. Met het slippen in de bochten, raken er nogal wat autobanden versleten. ,,In Valencia waren dat er 22 op twee dagen tijd”, zegt Rick ter illustratie. ,,Ik doe met één paar achterbanden zo’n twee rondes. De voorste gaan wat langer mee. Als ik de competitiebanden niet gesponsord zou krijgen, zou het voor mij onbetaalbaar zijn. Ze zijn enorm duur."

Nu wil het toeval dat Rick ook zelf behoorlijk handig is met auto’s. Een jaar geleden nam hij garage ‘Autobanden Hulst’ over van zijn vader. ,,Ik heb nog even getwijfeld om na mijn havo te gaan studeren in Nijmegen, maar dan zou ik niet meer op dit niveau kunnen driften. Ik zie het runnen van de zaak als een kans en het is mooi te combineren met het onderhoud aan mijn eigen raceauto.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm © Monster Energy

Vroeg geleerd is oud gedaan

In diezelfde garage is Rick zijn passie voor de sport bijna tien jaar geleden ontstaan. ,,Lars Verbraeken zit in de loods naast ons en hij driftte ook op behoorlijk niveau. Ik zag hem wel eens voorbij rijden in zijn raceauto en vond dat natuurlijk hartstikke interessant. Vanaf mijn dertiende ging ik met hem mee naar wedstrijden in binnen- en buitenland. Dan hielp ik bijvoorbeeld met kleine reparaties en het verwisselen van zijn banden”, vertelt Rick.

Op zijn zeventiende had hij genoeg geld bij elkaar gespaard om een eigen BMW te kopen. ,,Een goedkope auto die nog niet zo heel snel was. Maar hij was goed genoeg om mee te doen aan amateurcompetities.” Dat Rick op die leeftijd al is begonnen met racen, heeft in zijn voordeel gewerkt, denkt hij. ,,Ik was jong en helemaal niet bang. Bovendien was ik deze manier van rijden meteen gewend, omdat ik nog geen rijbewijs had en nooit op de openbare weg had gereden.”

Blijven ontwikkelen

Quote Ik wil naam maken in de autowereld en scoren op kam­pi­oen­schap­pen Rick van Goethem, drifter Rick heeft zichzelf leren driften. ,,Ik had wat kunstjes van Lars afgekeken en bekeek veel video’s van andere coureurs op YouTube. Maar het meeste heb ik geleerd door het zelf te doen. Dan voel je vanzelf wat goed en fout gaat.” Zo gaat het nu nog steeds. Tijdens de wedstrijden hangt er een actiecamera achterin de auto, die alle handelingen van Rick vastlegt. ,,Dan kan ik na de race zien wat ik verkeerd heb gedaan en weet ik wat er de volgende keer anders moet.”