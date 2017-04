Horeca in Zeeland schreeuwt om mensen

VLISSINGEN - Met het seizoen voor de deur zit de horeca in Zeeland te springen om mensen. Alleen in de vacaturebank van Zeelandnet staan nu al meer dan vierhonderd vacatures die om invulling schreeuwen. Dat varieert van afwashulpen tot receptionisten en (tientallen) vacatures voor zelfstandig werkende koks.

,,Niet eerder zag ik zo'n groot aantal vacatures. Zelf heb ik in ons bedrijf Beach Hotel in Zoutelande al ruim twee maanden vijf concrete vacatures die nog niet konden worden ingevuld", zegt Michel Kloeg, van de afdeling Zeeland van de Koninklijke Horeca Nederland. ,,Maken we ons zorgen? Jazeker. Maar er is ook actie en hoop. Horeca is een mooi vak en voor Zeeland de belangrijkste werkgever.''

Quote Horeca is hip maar zwaar en niet iedereen kan dat volhouden. Michel Kloeg, Koninklijke Horeca Nederland

Het UWV typeert de arbeidsmarkt in de dienstverlenende beroepen in Zeeland, waarvan de horeca de hoofdmoot vormt, als aanhoudend 'zeer krap'. Dat wil zeggen dat het aantal vacatures het aantal werkzoekenden in die sector ruim overstijgt. Voor het eerst in jaren was dit ook in het vierde kwartaal het geval. Normaal gesproken daalt in de laatste maanden de vraag naar personeel.

De horeca heeft verder concurrentie van de sterk gestegen vraag naar arbeidskrachten in andere sectoren. Afgelopen februari noteerde het UWV 4.085 nieuwe vacatures in Zeeland. Ter vergelijking: het aantal nieuwe vacatures in februari was vorig jaar 2.766, in 2015 1.479, in 2014 969 en in 2013 slechts 631.