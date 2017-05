Hoofdverdachte bekent 'Kasteelmoord' op schoonzoon

André G. verklaarde dinsdagmiddag dat hij de verantwoordelijk voor de moord op zich neemt. Met de moord wilde hij zijn kleinkinderen beschermen tegen incestueuze handelingen van hun vader Stijn Saelens. "Als grootvader en arts voelde ik dat er iets niet klopte", vertelde hij.

G. zei dat hij er alles aan deed om te verhinderen dat er nog incest zou plaatsvinden. Hij sprak met kinderpsychologen en de vader van Stijn Saelens. Daarna schakelde hij zijn goede vriend (en medeverdachte) Pierre S.in: "Ik zei hem: 'Als het nog eens gebeurt, denk ik dat ik hem zou dooddoen'." S. reageerde daarop: "André, doe dat alsjeblieft niet zelf", schrijft dagblad De Morgen.

Vanwege de plotse bekentenis zullen alle verdachten vermoedelijk opnieuw door de politie worden verhoord. De advocaten van de beklaagden drongen daar dinsdag op aan. De zitting is voorlopig geschorst tot donderdag, dan moeten de wetsdokter en wapendeskundige getuigen voor de rechtbank.

IJzendijkenaar Evert de C. (53) is één van de vier verdachten in het proces. Hij zou de huurmoordenaar - die intussen is overleden - hebben geronseld. Verder zitten Pierre S. en Tilburger Franciscus L. in het beklaagdenbankje. De verhoren van de beklaagden voor de rechtbank werd dinsdagochtend nog ingepland voor 12 juni. Het is onduidelijk of deze datum door de bekentenis van André G. nog wordt gehaald.

De Kasteelmoord vond plaats op 31 januari 2012 toen Elisabeth Gyselbrecht, de vrouw van Stijn Saelens, een grote plas bloed en kogelhulzen zag in de inkomsthal van hun kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Haar man bleek spoorloos en zijn stoffelijk overschot werd twee weken later gevonden in een bos in Maria-Aalter.