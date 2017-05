Homoseksueel betaalt vaak prijs voor uit de kast komen

MIDDELBURG - Discriminatie van oudere homo's, lesbiënnes, transgenders en biseksuelen (LHBT'ers) die afhankelijk zijn van zorg, is en blijft een probleem. Het idee dat de tolerantie toeneemt naarmate oudere generaties plaatsmaken voor jongere, is slechts ten dele waar. Dat is een van de conclusies die woensdag getrokken werden op een internationaal symposium over de zorg voor oudere LHBT'ers in de Middelburgse Abdij.