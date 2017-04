Hogere norm voor TTX nog steeds veilig

Dit advies is belangrijk voor de schelpdiersector, omdat deze nieuwe norm waarschijnlijk bepalend is tijdens controles in het komende seizoen. Volgens de Efsa is het geen probleem om als mens maximaal 44 microgram per kilo lichaamsgewicht binnen te krijgen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de norm die de NVWA vorig jaar hanteerde, toen de giftige stof TTX voor het eerst werd aangetroffen in oesters en mosselen uit enkele gebieden in de Oosterschelde.