Hier op de HZ studeert de toekomst

Waarom de opleiding Aquatische Ecotechnologie aan de HZ? Ik ben geïnteresseerd in onderwaterleven en mijn profielwerkstuk voor de middelbare school ging ook al in de richting van natuur en waterkwaliteit. Eerst ging ik kijken in Rotterdam, daar kun je ook een opleiding Watermanagement volgen. Maar dat ging meer over rioleringen en zo. De inhoud van de opleiding hier in Vlissingen trok me meer. Dat ligt meer in de lijn van natuur en waterkwaliteit. Ik kom uit Haastrecht bij Gouda. In de weekeinden zal ik daar nog steeds naartoe gaan, want ik werk de zaterdagen bij een bloemenwinkel. Dat levert me per maand zo'n 120 euro op. Maar ik woon nu op de campus.