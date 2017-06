Heteluchtballon landt in woonwijk Vlissingen

Tussenstand Delta Ride: 3000 deelnemers, 120.295 euro opbrengst

10 juni GOES - Ruim 3000 mensen hebben zaterdag de Delta Ride for the Roses gefietst. Deelnemers legden 120, 80, 50 of 25 kilometer af. Tot nu toe is er 120.295 euro bij elkaar gefietst voor KWF kankerbestrijding. Maar dat is nog niet de eindstand. Want voor het eerst steekt het evenement de Westerschelde over. Zondag fietsen naar schatting zo'n 2500 mensen door Zeeuws-Vlaanderen.