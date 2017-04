'Het wantrouwen, dát kost energie'

,,Vroeger toetste je om te zien of je de stof goed genoeg had uitgelegd aan de leerlingen. Als je nu een toets afneemt, moet je de resultaten invoeren in een leerlingvolgsysteem. Dat betekent voor elk kind de resultaten van alle sommen invoeren: Als een kind onvoldoende scoort, dan moet je per toets in een plan opschrijven wat je gaat doen om het te verbeteren. Vervolgens moet je in je dagplanning laten zien welke acties je hebt ondernomen. Doe je dat niet, dan zegt de inspecteur: ‘Waar vind ik in jouw dagplanning terug wat je met de kinderen die extra zorg nodig hebben gedaan hebt?’ Zo ben je dus voor elke toets drie keer administratie aan het bijhouden. En die administratie komt telkens terug, want elke drie weken is er een leestoets én een rekentoets. Daarnaast is er twee keer per jaar een Cito-toets. Zwakke lezers en spellers moet je na tien weken extra toetsen en evalueren. Dan volgt wéér de hele riedel.”